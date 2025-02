Ilfattoquotidiano.it - Intelligenza artificiale, l’effetto Vance sull’Ue si sente già: la Commissione ritira il regolamento sulla “responsabilità dell’IA”

Martedì a tarda sera, laeuropea ha stralciato la bozza di una direttiva” o “affidabilità”(“Ai liability”) dal programma definitivo di lavoro sul settore dell’. Lo ha rivelato il sito specializzato Euractiv.La decisione, giustificata ufficialmente da Bruxelles con l’intenzione di semplificare le norme e la constatazione che su questa specifica direttiva “non ci sarebbe stato accordo” tra i 27 , è però arrivata al termine della stessa giornata in cui il vicepresidente degli Stati Uniti, JD, dal palco del vertice sull’Ia di Parigi, ha criticato esplicitamente l’approccio normativo dell’UE in materia di tecnologia, accusando Bruxells di imbrigliare gli investimenti e lo sviluppo industriale per via di una ossessione regolatoria.