Intelligenza Artificiale al servizio dei cittadini | l’innovativa collaborazione tra PagoPA e Spitch

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –S.p.A, la società statale dedicata alla digitalizzazione dei servizi pubblici in Italia, ha intrapreso una significativa partnership con, leader mondiale nelle soluzioni diconversazionale.ha sceltocome partner strategico per ottimizzare la gestione delle richieste di assistenza via telefono. Questamira a implementare una piattaforma omnicanale .