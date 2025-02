Rompipallone.it - Insulti razzisti a Kean, il ministro Abodi punta il dito: “E’ anche colpa loro”

Ultimo aggiornamento 12 Febbraio 2025 12:31 di Giancarlo SpinazzolaIlrompe il silenzio e irrompe con prepotenza sul caso deglia Moisee.Lo scorso lunedì è andato in scena il “rematch” tra Fiorentina e Inter dopo che la settimana precedente si era consumato l’atto 1, terminato con il tracollo nerazzurro contro un’incerottata Fiorentina, senza nuovi acquisti e con solo 13 giocatori di movimento.Gli uomini di Inzaghi hanno dato un’incredibile dimostrazione di forza, battendo la Viola e portandosi a un solo punto di distanza dal Napoli capolista ma al fischio finale sono infuriate le polemiche. A finire nell’occhio del ciclone è stato prima l’arbitraggio, reo di non aver visto che il pallone di Bastoni, da cui poi è scaturito il gol dell’uno a zero, era abbondantemente uscito e di aver assegnato un calcio di rigore da molti definito “compensativo“.