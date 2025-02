Lanazione.it - Insulti a Kean, l’abbraccio di Papa Waigo: “Moise, l’Italia sia fiera di te. La Figc deve intervenire”

Firenze, 12 febbraio 2025 – Non ci vuole credere,. Non riesce proprio a concepire il fatto che nel 2025 in Italia ci possano essere episodi di razzismo a sfondo calcistico così gravi come quello che lunedì ha riguardato. Un bel problema per l’ex attaccante della Fiorentina, che da anni ormai nel suo Senegal gestisce una scuola calcio prossima a sfornare talenti futuri per la Serie A. “Nessuno merita di essere insultato per il colore della pelle, specie una persona che va in campo per fare divertire i più piccoli. Nel 2025 la mentalità dovrebbe essere diversa. È bene che il mondo inizi a guardare con altri occhi simili episodi”, esordisce l’ex bomber. Si è dato una spiegazione sul perché ancora oggi troppo spesso il razzismo faccia rima con calcio? “Per me nel mondo del pallone non esiste il razzismo, ma solo l’ignoranza.