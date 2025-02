Liberoquotidiano.it - Insultata da uno spettatore alla Ariston? Clamorosa Rose Villain: ecco come reagisce | Guarda

Il complimento arrivato dplatea dell'ha sortito l'effetto sperato. Ieri, nel corso della prima serata del festival di Sanremo,ha portato sul palco il suo brano - Fuorilegge - e soprattutto la sua presenza scenica. Vestita tutto in rossa con il colore blu dei capelli a dare un po' di brio, la pop star ha incantato il pubblico. E unonon è riuscito a contenere la sua emozione. Un imprenditore napoletano, una volta che l'artista aveva ultimato la sua performance, ha gridato a gran voce: "Si' 'na pret". Subito dopo, raggiunto dai cronisti, l'uomo ha motivato così il suo gesto: "È stato un gesto spontaneo – ha spiegato lo– non pensavo potesse diventare virale. Era solo un modo per dire, certo in maniera colorita, cheè incredibile. Tutto qui".