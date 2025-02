Anteprima24.it - Ingegnere ucciso, l’imputato: “Doveva solo sparagli alle gambe”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Io non volevo ammazzarlo,essere sparato nelleperché se lo meritava per quello che stava facendo”. A parlare è Gennaro Petrucci, 73 anni, marito di Silvana Fucito, simbolo dell’antiracket, imputato davanti alla Corte di Assise di Napoli per l’omicidio dell’Salvatore Coppola, assassinato a Napoli, lo scorso 12 marzo, nel parcheggio di un supermercato in via Protopisani.Secondo Petrucci, che avrebbe dovuto testimoniare dietro un paravento e che ha scelto invece di mostrarsi, la “gambizzazione” era stata decisa perché Coppola si stava vendicando della moglie che lo aveva denunciato. Alla Procura e la Squadra Mobile di Napoli contesta di essere il mandante dell’agguato durante il quale Coppola vennenel corso di un’azione violenza che sarebbe stata portata a termine dal 64enne Mario De Simone in cambio di 20mila euro.