Ilfattoquotidiano.it - Ingegnere ucciso a Napoli, la confessione del mandante: “Chiedo scusa, dovevano sparargli alle gambe”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Io non volevo ammazzarlo, doveva essere sparato nelleperché se lo meritava per quello che stava facendo”. Gennaro Petrucci, 73 anni, è imputato davanti alla Corte di Assise diper l’omicidio dell’Salvatore Coppola, assassinato a, lo scorso 12 marzo, nel parcheggio di un supermercato in via Protopisani, con un colpo alla nuca.Secondo Petrucci, che avrebbe dovuto testimoniare dietro un paravento e che ha scelto invece di mostrarsi, la “gambizzazione” era stata decisa perché Coppola si stava vendicando della moglie che lo aveva denunciato. L’imputato è marito di Silvana Fucito, simbolo dell’antiracket. Secondo l’accusa Petrucci è ildell’agguato durante il quale Coppola vennedal 64enne Mario De Simone in cambio di 20mila euro. “Sono io il primo”, “voglio chiederealla famiglia Coppola, non si uccide una persona così facilmente.