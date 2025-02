Internews24.com - Infortunio Thuram, le ultime sulle sue condizioni! Nessun problema per la Juve?

Leggi su Internews24.com

di Redazione, lesueper la? I dettagli sulla caviglia del franceseDopo il grande successo dell’Inter contro la Fiorentina, i nerazzurri inizieranno la preparazione per il big match di domenica contro lantus, valido per la 25ª giornata di Serie A. Secondo quanto riportato da Pasquale Guarro, ci sono alcune situazioni da monitorare, in particolare quelle di Bastoni,e Arnautovic, usciti acciaccati dalla gara contro i viola.Pera preoccupazione: ha subito solo una botta alla caviglia che gli ha causato dolore, ma si limiterà a riposo e lavoro differenziato. Bastoni, invece, ha riportato un lieve affaticamento muscolare che non desta particolari allarmi. Situazione diversa per Arnautovic, la cui condizione resta da valutare nei prossimi giorni.