Infortunio Neres la reazione di Conte e il favorito per sostituirlo | il retroscena

Napoli Calcio Ultimissime – L’diha portato a unaimmediata di Antonio: spunta anche il nome del sostituto contro la Lazio Per il Napoli calcio ultimissime arrivano sul frontedi David. L’attaccante brasiliano ha riportato una lesione, l’ennesimomuscolare di questa stagione per gli azzurri. Un problema che lo staff di Antoniodovrà risolvere per il futuro, dato che rappresenta un ostacolo importante nella corsa al titolo. Ogni mese, infatti, la squadra ha perso un calciatore per un k.o. fisico.Con, gli azzurri perdono l’imprevedibilità e l’estro dell’esterno sinistro titolare dopo la partenza di Kvaratskhelia. Una fascia falcidiata, dopo i problemi riscontrati anche da Spinazzola e Olivera, già assenti. Il classe ’97 non ci sarà contro l’Inter e il suo ritorno sembra in programma tra la partita contro la Fiorentina e quella con il Venezia, prima della sosta per le nazionali.