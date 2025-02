Juventusnews24.com - Infortunio Cambiaso, prime notizie positive dalla Continassa. Ma ci sono dubbi sulla data del rientro: cosa filtra tra Inter e PSV

di Redazione JuventusNews24. Ma cidel: le ultime novitàSull'edizione odierna di Tuttosport si parla delle condizioni di Andrea. L'esterno è tornato a correre alla, lasciando buone sensazioni su un suoin campo a breve. In questi giorni intenrisficherà il suo lavoro e arriveranno ulteriori risposte.Da come reagirà la caviglia dipenderà se la Juve lo avrà o meno a disposizione per la gara di domenica con l'. In caso contrario tornerà tra i convocabili per il ritorno con il PSV di settimana prossima.