Infortunio Cambiaso, aumenta la speranza in casa Juve per riaverlo contro l'Inter: le condizioni dell'esterno

di Redazionelainper: ledei bianconeriUno dei temi principali dei giorni che precederannontus Inter è l’con cui Andreaè alle prese. Come riferisce la Gazzetta dello Sport,la fiducia inbianconera per avere a disposizione l’esterno per la supersfida di domenicai nerazzurri. Tra venerdì e sabato il calciatore dovrebbe fare l’ultimo test decisivo sul campo per capire se sarà in grado o meno di giocare.– «Da colpo del City a. rinforzo dellantus per il derby d’Italia. Prima del ritorno di Champions, c’èsulla strada dei bianconeri e per Andreaè già iniziata una corsail tempo. L’azzurro, reduce da un mese di gennaio al centro del mercato e ai margini dellaper un problema alla caviglia, non ha ancora smaltito il fastidio ma inizia a stare meglio.