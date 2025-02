Ilfattoquotidiano.it - Inflazione Usa sopra le attese a gennaio, si allontana il taglio dei tassi Fed. Trump: “Devono scendere”

L’statunitense è salita inpiù delle, attestandosi al 3%. Su base mensile i prezzi al consumo sono cresciuti in media dello 0,5%, oltre lo 0,3% previsto. L’indice core, al netto di energia e alimentari, ha segnato un +3,3% su2024 e +0,4% su dicembre, di nuovo, in tutti e due i casi,ledegli analisti.Il dato rafforza la posizione della Federal Reserve, la banca centrale statunitense, che nelle ultime dichiarazioni si è mostrata attendista su una nuova riduzione del costo del denaro (mossa che favorisce la crescita economica ma tende anche a spingere i prezzi, ndr). I trader scommettono ora su uno slittamento del prossimodeifino a dicembre e non più a settembre come precedentemente atteso.Poco fa, il presidente Donaldha detto che “Idi interesse dovrebbero essere più bassi, cosa che va di pari passo con i dazi”.