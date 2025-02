Riminitoday.it - Industria, l'export in affanno non ferma un 2024 positivo. Prosegue la difficoltà a reperire personale

Ildell’romagnola si chiude con un unico segno lievemente negativo, quello delle esportazioni, per mezzo punto percentuale: gli altri indicatori si conno tutti in territorio, seppure in rallentamento. È quanto emerge dalla rilevazione tra le aziende associate sulle.