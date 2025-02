Lanotiziagiornale.it - Indice di corruzione percepita: l’Italia arretra dopo 13 anni

Col governo Melonivienepiù corrotta. Il nostro Paese scende al 52° posto nella classifica globale dell’di percezione della(Cpi) e al 19° posto tra i 27 Paesi membri dell’Unione europea. E’ quanto emerge dall’edizione 2024 che Transparency International ha pubblicato ieri.Il Paese raggiunge un punteggio di 54, ossia due punti in meno dell’anno precedente, segnando la prima inversione di tendenza degli ultimi 13. Nell’ambito di una tendenza alla crescita, con +14 punti dal 2012, registra il primo calo del punteggio finale, determinato in base a una scala che va da 0 (alto livello di) a 100 (basso livello).L’di percezione della, elaborato annualmente da Transparency International, assegna un punteggio a 180 Paesi e territori di tutto il mondo in base alla percezione dellanel settore pubblico, utilizzando dati provenienti da 13 fonti esterne.