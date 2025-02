Lanazione.it - Indagine su assessore e dirigente. La Porta: "Ministero intervenga"

di Pier Francesco Nesti Un’interrogazione aldell’Economia e aldella Pubblica amministrazione presentata dall’onorevole Chiara La(Fratelli d’Italia). Per fare chiarezza, come si legge nel testo, su "un’coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze e che hato a un avviso di conclusione indagini per peculato nei confronti dell’allora(e oggi consigliere) Riccardo Nucciotti e la condanna per Domenico Passaniti, exdel settore programmazione e gestione del territorio del Comune di Campi, avendo gli stessi utilizzato per scopi privati una vettura in dotazione all’ente per esclusive finalità d’ufficio". L’attenzione è rivolta in modo particolare nei confronti di Passaniti (adesso comunque in pensione) la cui difesa "ha chiesto il processo con rito abbreviato che hato nel gennaio 2024 alla condanna a un anno e dieci mesi e alla conseguente temporanea interdizione", si legge ancora nell’interrogazione.