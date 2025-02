Liberoquotidiano.it - "Incredibile a dirsi, ore 1.25...". Biasin a caldo dalla sala stampa: tutto lo sconcerto di Sanremo | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Signore e signori,: ore 1.25, è già terminata la prima serata del 75esimo Festival di. Non siamo abituati a fare così presto. Laha votato: in ordine sparso, Simone Cristicchi, Lucio Corsi, Brunori Sas, Giorgia, Achille Lauro i primi cinque della classifica ovviamente parzialissimi. Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Non lo sappiamo, sappiamo solo che siamo all'inizio, il Festival è ancora lungo e speriamo di divertirci il più possibile". Fabrizio, inviato di Libero a, e le impressioni a caldissimo a prima serata appena conclusa.