Incontro Usa-Russia Putin | Impensabile tornare ai vecchi confini dell’Ucraina

Preparativi per un’intesa trae Stati Uniti. Il tema centrale delle discussioni tra Donald Trump e Vladimirriguarda indubbiamente il futuroe, più in generale, il ribilanciamento degli equilibri nell’area euro-asiatica. I contatti tra i due governi sono attivi e i leader hanno già avuto scambi telefonici. Per dimostrare la propria disponibilità – reciproca e verso l’opinione pubblica internazionale – gli Stati Uniti e lahanno annunciato un «mini-accordo» per il trasferimento di due prigionieri. Ieri Mosca ha liberato Marc Fogel, un insegnante e ex diplomatico americano arrestato nel 2021 con l’accusa di possesso di droga. In cambio, Washington prevede di rilasciare un cittadino russo nei prossimi giorni, come confermato dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.