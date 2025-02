Laprimapagina.it - Incontro tra la Presidente Stefania Proietti e l’Ambasciatore del Messico Carlos García de Alba: focus su collaborazioni e opportunità per l’Umbria

Mercoledì pomeriggio ladella Regioneha ricevuto a Palazzo Doninidelin Italia,de. Durante l’, che ha avuto luogo nella Sala Verde del palazzo, sono state esplorate le potenzialità di collaborazione tra le imprese dele quelle messicane. È stata anche discussa la possibilità di utilizzare l’Aeroporto San Francesco come punto di accesso per i pellegrini che, in occasione del Giubileo, della canonizzazione di Carlo Acutis e delle celebrazioni per gli ottocento anni dalla morte di San Francesco, potrebbero giungere da oltreoceano.Nel concludere l’de, recentemente elettodell’Istituto Italo Latino Americano di Roma, ha invitato laa una Roma con i rappresentanti degli altri 21 Paesi membri dell’Istituto.