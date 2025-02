Messinatoday.it - Incidente tra auto e pullman dell'Ast, tanta paura per i passeggeri della vettura

Leggi su Messinatoday.it

Per fortuna l'non ha registrato feriti per coloro che occupavano l'. All'interno - da quanto si è appreso - si trovavano anche bambini. Intorno alle 14 ad angolo tra via San Cosimo e via Don Blasco un'Ast e lasi sono "agganciate" Sono intervenuti i vigili.