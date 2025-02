Lanazione.it - Incidente sull’AutoPalio, furgone si schianta contro un’auto

San Casciano in Val di Pesa (Firenze), 12 febbraio 2025 – Gravestradale sulla Firenze-Siena in direzione di Firenze. L’è avvenuto all’altezza del cimitero americano di Falciani, tra San Casciano e Impruneta. Secondo una prima ricostruzione, unche viaggiava in direzione di Siena avrebbe saltato la carreggiata colpendoche viaggiava verso Firenze. Il traffico diretto verso Firenze è rimasto bloccato a lungo per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli incidentati e riaperto intorno alle 15. La fila ha iniziato a formarsi da San Casciano Sud verso Firenze. A bordo dell’auto c’era una famiglia che stava andando a sciare: in ospedale sono finiti una ragazza (minorenne) e la madre. Il padre, pur dolorante, è rimasto sul posto con la polizia stradale.