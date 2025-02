Ilrestodelcarlino.it - Incidente a Imola, camion si ribalta: conducente estratto dalle lamiere

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Bologna), 12 febbraio 2025 – È finito ospedale ildi unche si èto la scorsa notte attorno alle 3.30 sulla via San Vitale, nel territorio di Sesto Imolese. Non si conoscono ancora le cause che hanno portato all’uscita di strada del mezzo pesante, che trasportava liquidi alimentari finito fuori dalla carreggiata. Intervento delle autorità e soccorritori Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco con due squadre (una da Medicina, l’altra da) per liberare l’uomoe i carabinieri. A questi ultimi il compito di ricostruire la dinamica dell’per cercare di capire nel dettaglio quanto accaduto.