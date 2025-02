Internews24.com - Inchiesta Ultras, Gravina categorico: «Tutti i condannati non possono entrare negli stadi»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «non» Le parole del presidente della FIGC Sulla questionee violenza, il presidente della FIGC, Gabriele, ha parlato cosi:LE PAROLE– «Siamo stati convocati dal ministro Matteo Piantedosi, come sempre saremo presenti per dare il nostro contributo. Noi riteniamo che il calcio ha bisogno di ritrovare maggiore serenità nei luoghi dove viene enfatizzato il concetto più importante della dimensione sociale del nostro sport che è l’accoglienza. Se vediamo tutte le carenze strutturali deglisu cui sicuramente dobbiamo mettere mano per ridurre questo gap rispetto alle realtà europee e la sicurezza è una condizione essenziale. Riteniamo che nei luoghi di aggregazione è fondamentale rendere esecutivo un provvedimento di legge come il pre-DASPO,coloro che si sono macchiati di reati e sono statiper atti di violenza nonproprio