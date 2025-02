Thesocialpost.it - Incendio mortale a Rimini: muore una coppia, evacuate 43 persone

Leggi su Thesocialpost.it

– Tragedia nella notte in via Giuliano da, nei pressi dello stadio Romeo Neri, dove unto in una palazzina di tre piani ha provocato la morte di un uomo e della moglie. A perdere la vita un 55enne di origine campana, con problemi di salute, e la sua compagna 42enne, di origine straniera, che era stata soccorsa in gravi condizioni.Le fiamme hanno costretto le autorità a disporre l’evacuazione di 43, con una dozzina di appartamenti sgomberati per motivi di sicurezza. Sul posto sono intervenuti Polizia di Stato, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e sanitari del 118, che hanno lavorato per domare il rogo e prestare soccorso agli sfollati.Secondo le prime ricostruzioni, la vittima maschile sarebbe deceduta a causa delle esalazioni di fumo, che non gli hanno lasciato scampo.