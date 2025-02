Ilrestodelcarlino.it - Incendio in una palazzina a Rimini: morti marito e moglie, 43 evacuati

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 12 febbraio 2025 – Sonoin una trappola di fumo e fuoco. Uccisi dall’aria tossica che, quando hanno aperto la porta del loro appartamento per fuggire terrorizzati, invece li ha sorpresi e lasciati privi di sensi sulla soglia. Hanno perso la vita così a, in via Giuliano da, i coniugi Ferdinando Autiero, 55 anni, e suaAlis Eftenaru, di 42. Di origini campane lui, rumena lei, i due alloggiavano in un appartamento al secondo piano di unadelle case popolari a ridosso del centro di, dove intorno alle 19 è scoppiato un tremendoall’interno di un appartamento al pianterreno. Le fiamme, provocate pare da un cortocircuito, hanno ben presto distrutto completamente l’immobile dove si sono generate, per poi fare propagare il denso fumo nero anche negli appartamenti limitrofi e ai piani superiori.