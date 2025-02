Ilrestodelcarlino.it - Incendio in una palazzina a Rimini: morta una coppia, 43 evacuati

, 12 febbraio 2025 – Sono i toni della tragedia quelli che ha assunto l'to in unaAcer in via Giuliano da, nel capoluogo rivierasco. Due le vittime, una, che abitava al secondo piano: lui un uomo di 55 anni, di origine campana, lei una romena di 42, a causa del fumo inalato. Tutto è cominciato intorno alle 19, quando è giunta la prima chiamata ai vigili del fuoco del comando provinciale di. Il rogo si è sprigionato dal pianterreno, per cause ancora in corso di accertamento. Ma il fumo è salito velocemente attraverso la tromba delle scale, causando la morte della: lui era già senza vita quando sono arrivato i soccorsi, lei è spirata poco dopo, nonostante i sanitari avessero cercato disperatamente di salvarla rianimandola sul posto.