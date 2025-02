Ilfattoquotidiano.it - Incendio in una palazzina a Rimini: due persone morte e 43 evacuati

Duee 43evacuate a causa di undivampato in uno stabile intorno alle 19, in via Giuliano davicino allo stadio Romeo Neri di. Ad essere avvolta dalle fiamme unadi tre piani. A perdere la vita, un uomo, 55 anni, stroncato dalle esalazioni di fumo e la moglie, 42 anni, che si trovava in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia di Stato, della Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e i sanitari.