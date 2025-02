Ilrestodelcarlino.it - Incendio in appartamento a Rimini: morto un uomo, gravissima la compagna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 12 febbraio 2025 – Sono i toni della tragedia quelli che sta assumendo l'scoppiato in unal primo piano di una palazzina in via Giuliano da, nel capoluogo rivierasco. Secondo il primissimo bilancio del rogo scoppiato in abitazione ci sarebbe anche una persona che ha perso la vita a seguito del fumo inalato. Si tratterebbe di un, da capire se il proprietario dell'stesso in cui si sono generate le fiamme oppure un altro condomino, dal momento che vigili del fuoco e polizia hanno provveduto a far evacuare l'intera palazzina. Tutto è cominciato intorno alle 19, quando è giunta la prima chiamata ai vigili del fuoco del comando provinciale di. L'è stato domato in poco tempo, ma a provocare i danni maggiori è stato proprio il denso fumo sviluppatosi rapidamente.