Dayitalianews.com - Incendio in abitazione. Marito e moglie d’urgenza in ospedale, grave l’uomo

Leggi su Dayitalianews.com

Una casualità e tutto ad un tratto il rogo, la tragedia sfiorata, l’inche ha reso necessario il ricoveroin. Le fiamme sono divampate intorno alle 17 a Melendugno, esattamente in via Primo Levi, all’interno di un’. Ad essere avvolto dalle fiamme è stato prima di tutto un materasso che purtroppo ha portato all’ustione di una coppia,, padroni di casa.e la donna, rispettivamente di 66 e 62 anni, sono stati raggiunti dalle fiamme che, secondo le prime indiscrezioni, sarebbero partite e avrebbero preso origine da una sigaretta lasciata accesa.in, coppia al Fazzi con codice rossoSul posto dell’insono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce che hanno effettuato le manovre necessarie per domare le fiamme, mettere in sicurezza la zona ed evitare ulteriori danni all’interno dell’appartamento, ma non solo.