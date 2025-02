Ilrestodelcarlino.it - Incendio doloso a Novellara. Sospetti su un pensionato

Ha destato allarme, l’altra sera, l’di un’autovettura avvenuto nel cortile di una palazzina, in via Matteotti a. I vigili del fuoco di Guastalla hanno domato le fiamme, riportando l’area in sicurezza. Poi, con le indagini svolte dai carabinieri, grazie ad alcune testimonianze, si è ricostruito sommariamente quanto successo, puntando l’attenzione su un residente in zona, già noto nel quartiere, ritenuto l’autore del rogo, che ha completamente distrutto la vettura in sosta. I residenti parlano di un uomo, pare un, che già altre volte avrebbe manifestato un atteggiamento potenzialmente pericoloso. "E’ ora che le autorità preposte facciano qualcosa, prima che possa accadere qualcosa di ancora più grave". Per fortuna, almeno in questo caso, non si registrano delle conseguenze alle persone.