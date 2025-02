Ilrestodelcarlino.it - Incendio all’Inalca di Reggio Emilia, a rischio 400 posti di lavoro: “Che ne sarà di noi?”

, 12 febbraio 2025 – “Cosa nedomani dei dipendenti?”. Scongiurato il pericolo di feriti che per fortuna non si sono registrati, la priorità ora sono idi. A chiederlo a gran voce sono i sindacati a supportare gli operai che fin dalle prime luci dell’alba si sono accalcati davanti ai cancelli del sito produttivo di via Due Canali in cui sono andati in fumo lo stabilimento di Inalca oltre al magazzino di Quanta Stock&Go. Balla il futuro di quasi 400 persone in tutto il polo, tra assunti diretti e appalti. “Il nostro primo pensiero va a loro – chiosa Federico Leoni, segretario Filt Cgil che segue la categoria della logistica e dei trasporti e quindi della situazione di Quanta – Questo è un polo importante sia imprenditorialmente distinguendosi con grandi numeri sia per i lavoratori che ora vannio riprotetti e salvaguardati.