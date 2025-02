Anteprima24.it - Incendi nelle aziende agricole, Confagricoltura chiede un incontro al Prefetto

Tempo di lettura: 2 minutiAvellino scrive aldi Avellino, Rosanna Riflesso perre l’urgente convocazione di un Tavolo monotematico con tutte le altre Organizzazioni, gli Enti Locali e le Associazioni di settore interessate per analizzare e approfondire il drammatico fenomeno degli, spesso dolosi, che sta devastando moltedella Provinciaultime settimane.“Dobbiamo purtroppo registrare, ancora una volta, l’ennesimo episodioario, presumibilmente di origine doloso, ai danni di un’azienda agricola dell’Alta Irpinia”. E’ questo l’incipit della comunicazione che ladi Avellino ha inviato nella giornata di ieri, 11 febbraio, aldella Provincia, Dott.ssa Rossana Riflesso, per manifestare la forte preoccupazione per una situazione che sta colpendo in modo grave e drammaticoche fanno dell’agricoltura la loro attività principale e che, spesso, vi trovano l’unica fonte di sostentamento.