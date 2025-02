Iodonna.it - In risposta al silenzio nazionale, la Regione è la prima in Italia a dotarsi di un provvedimento sul suicidio assistito, stabilendo procedure e tempistiche chiare per l'accesso a questa pratica

Leggi su Iodonna.it

Una giornata, quella appena passata, che segna un punto di svolta per i diritti civili in, grazie alla Toscana. La, si è dotata di una legge sulche,nel suo genere in, rappresenta laad anni di attese e di battaglie legali, di persone che combattono contro malattie e sofferenze devastanti e chiedono di poter decidere del proprio destino. Sibilla Barbieri è morta in Svizzera con il: l’Asl glielo aveva negato X Una legge sul fine vita, la Toscana balza in avantiIn un panoramano, dove il dibattito sul fine vita è costantemente bloccato da veti e indecisioni, la Toscana ha compiuto un passo coraggioso, non una decisione “politica”, presa alla leggera o ideologicamente motivata, ma un atto di profonda responsabilità nei confronti di chi vive una condizione di sofferenza intollerabile.