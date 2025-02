Calciomercato.it - In questa Juve non c’è posto: ora anche Koopmeiners è sotto esame

McKennie ormai inamovibile e Douglas Luiz in crescita: il nazionale olandese rischia di perdete ilda titolare nellantus di Thiago MottaUnantus diversa, per l’ennesima volta in stagione, quella che abbiamo visto ieri sera all’Allianz Stadium al cospetto del PSV Eindhoven.Teun(LaPresse) – Calciomercato.itThiago Motta ha cambiato ancora pelle alla sua squadra, conquistando un risultato prezioso ma che non mette al sicuro la ‘Vecchia Signora’ in vista del ritorno dei playoff di Champions League contro gli olandesi. Ormai non fanno più scalpore le esclusioni di Vlahovic, con il centravanti serbo scavalcato dal neo arrivato Kolo Muani. Il francese si è preso subito la scena con 5 gol nelle prime tre apparizioni con lae ieri ha comunque contributo al successo dei bianconeri nonostante sia rimasto all’asciutto.