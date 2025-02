Ilfattoquotidiano.it - “In passato mi sono preso una valanga di insulti, ma sono cose che fanno male, la critica non deve essere distruttiva”: Irama a Sanremo 2025, lo sfogo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il giorno dopo la sua esibizione al Festival dicon “Lentamente”, abbiamo incontratoin uno dei momenti di pausa tra una promozione e l’altra. “qua per un motivo,emozionato e felice di annunciarvi – ha detto- forse la cosa più importante della mia vita. Ho deciso di annunciare il mio primo concerto a San Siro nel 2026”. Lo ha annunciato tra i fan in festa, proprio in piazza San Siro a. Le centinaia di persone che erano accorse per sentire il cantante eseguire live “Lentamente”, hanno assistito a un combattimento tra cavalieri medioevali con spade e armature, poco prima che il cantante milanese arrivasse con un elmo d’epoca.Il confronto con il cantautore è stato serrato e si è tolto anche qualche sassolino dalle scarpe: “In gara cianche dei ragazzi giovanissimi.