Secoloditalia.it - In delirio mistico prova ad uccidere un prete con un coltello, fermato dai fedeli (video)

Un folle, forse in preda a un, hato ad ammazzare unsull’altare, a Winnipeg, Canada, durante la messa alla Holy Ghost Parish, nel North End. L’aggressore, di 50 anni, armato di, si era avvicinato all’altare e aveva tentato di aggredire ildi 38 anni, che fortunatamente è riuscito a scappare illeso. Dopo il fallimento dell’attacco, l’uomo ha conficcato ilnell’altare e si è seduto su una sedia sul retro, poi è stato arrestato da un agente della RCMP fuori servizio, aiutato anche da alcuni, che ha trattenuto l’aggressore fino all’arrivo delle forze dell’ordine.L’uomo, accusato di aggressione con arma, non aveva legami con la chiesa e il pastore non lo aveva mai visto prima. La polizia non ha ancora identificato un movente e sembra che l’attacco fosse casuale.