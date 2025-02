Lanazione.it - In crescita i visitatori del Museo Leonardiano di Vinci

(Firenze), 12 febbraio 2025 - Numeri inper ildi(Firenze), merito anche dell'Anno del Volo e della promozione del borgo attuata dall'Amministrazione comunale. A gennaio, si spiega in una nota, è stato registrato un +10% rispetto allo stesso mese del 2024: 3975 biglietti emessi già nei primi giorni di quest'anno contro i 3612 dello stesso periodo dell'anno precedente. È dopo il lancio dell'Anno del Volo, nell'ultima settimana di gennaio 2025, che ilha potuto godere di un sensibile incremento settimanale delle visite: la prima settimana di febbraio ha registrato 761, vale a dire il 54% in più rispetto alla stessa settimana nel 2024, nonché il 67% in più rispetto all'ultima settimana di gennaio 2025. Ai numeri del, si aggiungono poi quelli delle visualizzazioni social del video promozionale dell'Anno del Volo, lanciato lo scorso 31 gennaio: oltre 5000 visualizzazioni (sommando i numeri delle diverse piattaforme sulle quali è stato pubblicato).