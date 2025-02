Ilgiorno.it - In Comune il clima si fa teso. Un assessore lascia Forza Italia. La maggioranza è in pericolo

VIGEVANO (Pavia)Unapiù solida. È l’obiettivo con cui il vicesindaco di Vigevano, Marzia Segù, che dal 28 novembre, giorno dell’arresto del sindaco Andrea Ceffa ancora ristretto ai domiciliari, regge le sorti dell’amministrazione comunale vigevanese, intende portare la consiliatura alla sua naturale scadenza, nei primi mesi del 2026. Intanto però le forze politiche non stanno a guardare. L’a Finanza e Tributi, Servizi alla città e Turismo di prossimità Omar Soresina ha deciso direper aderire al gruppo Noi Moderati. Una decisione che non comporterà però l’abbandono della carica di Giunta, anzi. Il partito ha già rivendicato l’assessorato in ragione del sostegno che il gruppo darà all’esecutivo. In Noi Moderati sono confluiti anche Alessandro Rubino, ex-capogruppo degli “azzurri“ poi allontanato lo scorso anno dal partito e il collega Mattina Reina.