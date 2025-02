Lanazione.it - In carcere per maltrattamenti. Il pentimento dell’uomo violento: "Ho capito il male che ho fatto"

Leggi su Lanazione.it

FIRENZEDa diversi mesi è incon pesantissime accuse dialla moglie. Botte e insulti, spesso da ubriaco, che, nel delirio di un uomo incline alla violenza, non avrebbero risparmiato neanche i figli, quella della coppia e quello di lei. Ma nel silenzio della sua cella rotto dalle notizie del femminicidio avvenuto alla Rufina, qualcosa dentro di lui è scattato. Così, ha scritto una lettera indirizzata alla procura che lo sta per processare e al giudice che lo dovrà giudicare, per "pentirsi" di quello che hae chiedere scusa ai suoi familiari.E ha invitato il suo difensore (che per altro è una donna, l’avvocato Sabrina Del Fio del foro di Firenze) a rendere pubbliche le sue parole, "affinché altri uomini con il mio stesso comportamento possano capire i loro errori e fermarsi in tempo".