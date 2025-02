Lanazione.it - In auto con 30 chili di cocaina nel vano segreto del bagagliaio. Due uomini nei guai

Leggi su Lanazione.it

Empoli, 12 febbraio 2025 – Maxi sequestro dia Empoli, dove la Polizia di Stato ha arrestato due– un italiano di 50 anni e un albanese di 32 – trovati in possesso di oltre 30di droga nascosti neldi un’. L’operazione è stata condotta dagli agenti nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz vicino a un cantiere edile L’indagine è scattata nei giorni scorsi, quando i poliziotti hanno notato movimenti sospetti in via della Motta, nei pressi di un cantiere. Durante un appostamento, gli agenti hanno visto un uomo arrivare in moto ed entrare all’interno della struttura. Poco dopo, un altro soggetto è arrivato ine si è fermato vicino al primo. I due, dopo essersi trattenuti all’interno del cantiere, si sono avvicinati a un’vettura parcheggiata nei dintorni.