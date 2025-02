Quotidiano.net - In Austria falliti colloqui tra estrema destra e popolari

Dopo oltre un mese di negoziati per la formazione di un nuovo governo, il partito diFpö e idell'Övp non sono riusciti a trovare un accordo. Le trattative sono fallite dopo che già erano naufragate quelle tra Övp, i socialdemocratici dell'Spö e i liberali di NEOS. L'si trova ora di fronte a una situazione politica senza precedenti e non è escluso il ritorno alle urne.