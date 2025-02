Amica.it - In attesa di sapere se vincerà l'Oscar per il primo, Arian Grande parla già della seconda parte di "Wicked": ecco cosa ha detto

Leggi su Amica.it

Non abbiamo ancora finito dire del, che il secondo incombe. “Colpa” di. Che, dopo il successo di, non vede l’ora di mostrare: For Good. Cioè latrasposizione cinematografica del fortunatissimo musical di Broadway, che vedremo al cinema dal 21 novembre 2025. E di cui lei è protagonista.E che protagonista!a, infatti, è candidata all’come Miglior attrice non protagonista proprio per il ruolo di Glinda. In tutto sono 10 le nomination conquistate dalla pellicola di Jon M. Chu, tra cui quelle per per il miglior film e la Miglior attrice protagonista a Cynthia Erivo.Indisel’per ilgiàdi “”:ha(foto ufficio stampa): “: For Good”delle conseguenzeMa chi pensa che sia semplicemente un unico film diviso in due, avrà una sorpresa.