Laspunta.it - Impianti fotovoltaici: il caso Paliano “Violata la fascia di rispetto” Dicono Italia Nostra e Comitato Colleferro

Il territorio a sud di Roma sta subendo una sorta di accerchiamento senza precedenti. Centrali biogas,, raddoppi diche bruceranno rifiuti per essere alimentati. Le aree di pregio agricolo, dai Castelli alla Valle del Sacco, rischiano di essere trasformati irrimediabilmente. A lanciare l’ennesimo allarme sul territorio sono Carlo Boldrighini, presidente sezione Aniene e Monti Lucretili die Ina Camilli, rappresentanteresidenti. Il focus dell’intervento riguarda glie soprattutto, le attività autorizzative che, secondo Camilli e Boldrighini non tengono conto delle misure di tutela dei territori.“Secondo laesperienza i procedimenti di VIA regionali non garantiscono l’osservazione né delle linee-guida emanate dagli enti competenti, né della legislazione esistente.