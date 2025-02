Formiche.net - Impegni Nato e sostegno all’Ucraina. Ecco cosa aspetta Crosetto a Bruxelles

Nei prossimi giorniospiterà una serie di incontri dedicati alla Difesa e alle sfide geopolitiche che minacciano lo spazio transatlantico. Si comincia con la riunione del Gruppo di contatto per l’Ucraina, l’iniziativa che riunisce cinquanta Paesi di tutto il monto per coordinare gli aiuti indirizzati a sostenere Kyiv e che dall’inizio del conflitto hanno fornito al Paese invaso materiali, munizioni e piattaforme per un valore complessivo di circa 126 miliardi di dollari. Per la prima volta da quando il Gruppo è stato attivato tre anni fa, la riunione sarà presieduta dal segretario di Stato per la Difesa britannico, John Healey. I precedenti incontri erano stati organizzati dall’ex segretario della Difesa Usa, Lloyd Austin, riunendo i cinquanta Paesi del gruppo circa una volta al mese.