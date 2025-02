Agi.it - Imane Khelif contro l'Iba: "Accuse infondate, false e offensive"

AGI - La pugile algerina vincitrice dell'oro,, ha denunciato le" dell'International Boxing Association (Iba), in procinto di far causa al Comitato Olimpico Internazionale (Cio) per aver incluso lei e un'altra atleta nelle competizioni di boxe femminile dei Giochi di Parigi 2024. L'Iba ha "di nuovo mosso, usandole per promuovere il proprio programma", ha affermatoin una dichiarazione pubblicata sui social media, "questa è una questione che riguarda non solo me, ma anche i più ampi principi di correttezza e giusto processo nello sport". All'inizio di questa settimana, l'IBA ha annunciato una causail Cio per aver inclusoe la taiwanese Lin Yu-ting di Taiwan, anch'essa vincitrice dell'oro, alle Olimpiadi dell'anno scorso.