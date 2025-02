Quotidiano.net - Imagine Sanremo. Il Papa a sorpresa:: "La musica è bellezza e strumento di pace"

Degli Antoni Tu chiamale se vuoi commozioni. Il 75° Festival disarà ricordato come l’unico Festival che ha avuto come ospite il. A distanza, s’intende, con un messaggio video (ne riferiamo più sotto). Il Festival vero e proprio comincia con la citazione di Ezio Bosso che, qui sul palco dell’Ariston, nel 2016, disse: "Lacome la vita si fa in un modo solo. Insieme". Dopo una decina di secondi in cui l’audio misteriosamente sparisce, la prima a scendere nell’arena è Gaia, uscita di casa con ancora indosso la camicia da notte (vabbe’, la perdoniamo) e armata di una mano metallica da Jeeg Robot che, con tutto il rispetto, fa un po’ impressione (Conti quando le stringe la mano: "Ho preso la scossa"). Dopo Gabbani irrompe sul palco Gerry Scotti, monumentale nel suo completo scuro.