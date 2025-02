Tarantinitime.it - Il VQA Andrea Toraldo, dirigente del commissariato di Galatina, promosso Vice Questore

Tarantini Time QuotidianoNell’ultima tornata di promozioni eseguite durante la seduta del Consiglio di Amministrazione del Dipartimento della PS. del 24 gennaio u.s. e che ha interessato i funzionari della Polizia di Stato, ilAggiunto, attualedeldi P.S. diè statoal grado superiore di.Il funzionario, proveniente daldi P.S. di Ostuni, che ha diretto per oltre tre anni, è stato trasferito nell’attuale sede nel 2023, portando con sè tutta l’esperienza maturata in quell’incarico che ha messo a frutto portando a termine numerose indagini volte al contrasto del traffico di stupefacenti e armi e dei furti di autovetture, diversi arresti e numerose misure di prevenzione personale con particolare attenzione ai codici rossi.