Movieplayer.it - Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere, parla l’autore: “Abbiamo attinto ai primi look del personaggio"

Leggi su Movieplayer.it

Le origini, la linea temporale alternativa, i personaggi: lo showrunner Jeff Trammell della serie animata racconta della scelte fatta per la serie disponibile su Disney+. Un altro-Man. è possibile? Ce lo siamo chiesti prima di cliccare Play e iniziare la visione de Il-Man di, la nuova incarnazione animata delper Disney+. E la risposta è che, sì, è possibile, anche e soprattutto grazie al lavoro dello showrunner Jeff Trammell, che riesce a conciliare ciò che il pubblico dell'Uomo Ragno si aspetta con un proprio apporto personale. Una sfida non facile cheavuto il piacere di discutere proprio con Tramell, per farci raccontare le scelte fatte in termini di personaggi da inserire e approccio generale per consegnarci questo nuovo .