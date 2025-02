Dilei.it - Il vocal coach commenta Sanremo 2025: “Olly sul podio, Lucio Corsi grande performance”

Leggi su Dilei.it

Giancarlo Genise, tra ipiù importanti d’Italia, torna are per noi il Festival di. La prima serata rivela molti brani che strizzano l’occhio a TikTok, come quello di Gaia.In attesa di vedere la seconda serata (leggi la nostra scaletta), Giancarlo Genise, che ha lavorato coi grandi della musica, partecipando anche a importanti eventi e trasmissioni tv che comprendono oltre al Festival anche l’Eurovision, All Together Now, Name That Tune, solo per citare qualche nome, si è fatto già un’idea di chi potrebbe vincere questotargato Carlo Conti.è tra i favoriti, ma molto bene anche Fedez. Tony Effe deve prendere lezioni di canto.Come hai trovato la qualitàe dei cantanti in gara adi Carlo Conti?Dal punto di vistae c’è un netto miglioramento rispetto agli altri anni.