Il vino Made in Italy tra export e nuove sfide

ROMA (ITALPRESS) – I vini italiani continuano a conquistare il mondo, confermando l’italiano come una delle colonne portanti dell’economia agroalimentare nazionale.Tante leche il settore dovrà però affrontare: dalla crescente concorrenza globale all’andamento delle politiche commerciali, fino ai cambiamenti nei gusti dei consumatori. Gli Stati Uniti – secondo un’analisi di Winemeridian, magazine di riferimento per il settore vitivinicolo – si confermano il primo mercato di destinazione per ilitaliano, con un interesse costante per le etichette di alta qualità e una predilezione per le denominazioni più conosciute, come Barolo, Brunello di Montalcino e Amarone.Spicca poi la Cina, dove il consumo dista diventando sempre più un’esperienza gastronomica e cultura del lusso.