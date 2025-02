Il vincitore del Grande Fratello? Il colpo di scena clamoroso che cambia tutto

Leggi su Caffeinamagazine.it

disulla finale del reality show di Canale 5. Una indiscrezione clamorosa è appena emersa sui social: si annuncia una svolta storica, unmento mai visto in 25 anni di storia del programma. La notizia sta già suscitando molta discussione, al momento l’impatto sul pubblico sembra non essere stato delpositivo. Come spesso accade quando si parla di, sono già circolate diverse ipotesi sulle motivazioni che potrebbero nascondersi dietro questa decisione.Di certo finora c’è il nome del primo finalista: Lorenzo Spolverato. Il fotomodello milanese ha infatti vinto il televoto flash, battendo altri tre concorrenti uomini: Alfonso D’Apice, Luca Giglioli e Javier Martinez. Ma siamo solo all’inizio di un percorso che culimenrà alla fine di marzo.